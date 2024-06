INTERVJUU Lavly Perling: Isamaa püüab tekitada vastuseisu, aga nad ise korraldasid «raiskamise ralli»

Portaali Rus.Postimees peatoimetaja rääkis endise riigiprokuröri, nüüdse Parempoolsete erakonna juhi Lavly Perlingiga sellest, mis on valesti traditsiooniliste vanade erakondadega Eestis ja Euroopas, miks on inimesed hakanud lootma liiga palju riigile, mitte oma jõule, ja ka sellest, kas Euroopas on oodata paremradikaalsete liikumiste lainet.