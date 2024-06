FOTOD Mupo jalgrattapatrull asus tänaval napsitajaid trahvima

«Et asjad avalikus kohas alkoholi tarbimisega korras ei ole, näitab asjaolu, et vaid paari tunniga tegi patrull kümme selgitustööd ning vormistas kaks kiirmenetlust,» nentis mupo avalike suhete peaspetsialist pressiteate vahendusel.

Jalgrattapatrull loodi tema sõnul selleks, et patrull pääseks reageerima väljakutsetele, kuhu autoga juurdepääs on keeruline või võimatu – näiteks park, mererand, laste mänguväljak.

«Möödunud aasta näitas aga, et jalgrattapatrull on väga populaarne linnakülaliste ja turistide seas. Vanalinnas liikudes moodustas suur osa tööst turistide juhatamine ja suhtlemine,» ütles ta.

Mupo tuletas meelde, et avalikus kohas on alkoholi tarbimine keelatud ja trahv rikkumise korral on maksimaalselt 100 trahviühikut ehk 400 eurot.