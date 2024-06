Eesti elanike oodatav eluiga oli mullu läbi aegade kõrgeim

Selgub ka, et tervena elatud aastate arv on kõrgem linnalistes piirkondades. 2023. aastal on aga asustuspiirkondade erinevus viimase viie aasta väikseim. Inimesed elavad linnapiirkondades tervena 1,51 aastat kauem kui maapiirkondades.

Selgub, et eestimaalaste kõrgeim oodatav eluiga on Tartu ja Harju maakondades, vastavalt 80,1 ja 79,8 aastat. «Tartu maakond on hetkel ainus, kus oodatav eluiga ületab 80 eluaasta piiri. Aastatel 2019 ja 2020 ületas 80 aasta piiri ka Harju maakond ja Tallinn, kuid hetkel on sealsed näitajad alla 80,» täpsustas Voolens ja lisas, et kõige madalam on oodatav eluiga Ida-Virumaal, kus see vanus on 75,8 aastat.