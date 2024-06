Maikuu lõpus käis europarlamendi saadikukandidaat Jana Toom (KE) valijatega kohtumas seal, kuhu pealinlane just sageli jalga ei vii. Kolkja küla Peipsiääre vallas on üks väheseid säilinud vanausuliste kultuuri pelgupaiku. Peipsiääre omavalitsus on nii vaene, et kohalikud saavad Euroopa Parlamendi saadikule kurta vaid muresid ja probleeme, mida kohalikud võimud ei suuda lahendada.