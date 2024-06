Linn otsib ideekonkursiga Nõmme põhikoolile projekteerijat

Konkurss on avatud kõigile kvalifitseeritud arhitektidele ja arhitektuuribüroodele. Eesmärgiks on olemasoleva koolimaja asemele luua kaasaegset õpikeskkonda pakkuv hoone.

Abilinnapea Viljar Jaamu sõnul ei vastanud 2002. aastal valminud koolihoone ehituskvaliteet tänapäeva nõuetele ning ruumiprogramm enam kooli vajadustele, mida renoveerimise või juurdeehitusega oleks lahendada saanud. «Uus koolihoone on investeering meie laste tulevikku. Kaasaegne õpikeskkond toetab õpilaste loovust, innovatiivsust ja akadeemilist arengut, pakkudes neile parimaid võimalusi. Uus koolimaja saab endale lisaks universaalsele spordisaalile ka ujula, mis on mõeldud pärast õppetööd kasutamiseks kõikidele linlastele. Samuti tagab uus hoone energiatõhususe ja keskkonnasäästlikkuse, mis on kooskõlas meie linna pikaajaliste eesmärkidega,» ütles abilinnapea.