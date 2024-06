Tallinna lennujaama läbis maikuus rekordarv reisijaid

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on Tallinnas lennupileteid sel suvehooajal müügis üle 20 protsendi rohkem ja paljud lennufirmad teevad kampaaniaid, et lennukeid täis müüa.

«Kui olla reisi kuupäevadega paindlik, siis leiab ka soodsaid pakkumisi ja juba nüüd on hea aeg sügise reisiplaane teha. Suvehooajal on Tallinna lennujaamast võimalik otselennuga lennata enam kui 50 sihtkohta,» ütles ta.

«Kutsun üles kõiki reisijad saabuma lennujaama kaks tundi enne väljalendu. Kindlasti vaadake üle oma reisidokumendid ja kas sihtkoht, kuhu lendate on Schengeni alal või mitte. Kui ei ole, siis arvestage ka piirikontrolli läbimise ajakuluga. Alati on hea, kui lisaks ID-kaardile on kaasas ka pass, sest automaatväravaid piiril saab läbida ainult passiga. Lisaks peaks arvestama ka sellega, et kui reisite odavlennufirmaga, siis algab lennule pardaleminek juba 45 minutit enne lennu planeeritud väljumist,» selgitas Pärgmäe.