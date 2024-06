Põllumajandus- ja toiduamet võõrandas omanikult 21 koera

Põllumajandus- ja toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna peaspetsialisti Carol Laurimaa sõnul võeti omanikult ära kõik võõrandamise hetkel loomapidaja juures olnud koerad. «Loomade äravõtmine on äärmuslik meede, mida rakendatakse ainult juhul, kui ameti hinnangul on ohus loomade elu või tervis ning seetõttu pole võimalik jätta loomi senise loomapidaja hoolde,» selgitas Laurimaa. Kehtiva õiguse kohaselt on õigus loomi kontrollida, loomaomanikule ettekirjutusi teha ja loomi võõrandada vaid Põllumajandus- ja toiduametil, milles meile osutavad tänuväärset abi mitmed loomakaitseorganisatsioonid.