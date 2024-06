Ajakirjanduskooli vilistlane: Postimees on võimas foorum

Postimees Grupi väljaanded on omakorda saanud lõpetajate hulgast nii uusi töötajaid kui ka kaastöötajaid ja kaasamõtlejaid, kes ekspertidena või lihtsalt aktiivsete kodanikena aitavad teha paremat ajalehte. Koolitatud ise esitavad ajakirjandusele kõrgeid nõudeid.

Kagu-Eesti puiduklastri juht Hille Lillemägi teisest lennust rõhutas, et ajakirjandusel on ühiskondliku arvamuse kujundamisel meeletult suur vastutus. «Mulle tuleb pidevalt ette info, mis ei huvita, näiteks et kellega Padar koos elab. Ma

tean, et selline lugu müüb, aga see on kahesuunaline protsess, sest Postimehel on ka vastutus kujundada inimeste jaoks arusaamist, mis on ühiskonnas oluline,» rääkis ta.

SEO ekspert Erik Köster oli ajakirjanduskooli tulles kogu ajakirjanduse suhtes väga kriitiline, kuid selle järel näeb ta oma sõnul paremini ka teist poolt. «Mõõdutunnet ja mõistmist tuli juurde, kool aitas minu jaoks suhtumist tasakaalustada.»

Köstri sõnul meeldis talle, et Postimees TVs pandi omavahel suhtlema Varro Vooglaid ja Ahto Lobjakas. «See oli suurepärane idee, sest kui kaks vastandlikku poolt hakkavad teineteisega suhtlema ja on sunnitud läbi rääkima, siis paratamatult pinge langeb,» ütles Köster. «Mulle meeldib, et meie ühiskond on tänaseks maha rahunenud. Postimees on ikkagi võimas foorum, ja kui see midagi teeb, siis ühiskond kuulab. Ajakirjandusest sõltub ühiskonnas ääretult palju.»