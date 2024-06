IN MEMORIAM Suri teaduslik elulugude uurija akadeemik Ellu Saar (8. oktoober 1955 – 2. juuni 2024)

Elulugude teadusliku uurijana oli ta laialt tuntud mitte ainult erialaspetsialistide hulgas – tema teadustööd olid seotud väga vajalike ja praktiliste asjadega. Saare unistus oli koguda uue põlvkonna noorte andmeid, siduda need PISA uuringu ja registriandmetega ning analüüsida muu hulgas hoiakute, plaanide ja enesehinnangu mõju noore edasisele eluteele. Samuti oli plaanis noorte arengu uuringute ühendamine geeniuuringutega, et mõista, kas ja kuivõrd võimaldab keskkond, s.o tervis, haridustee, töökarjäär jne geneetilise potentsiaali avaldumist.