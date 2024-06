LUGEJA KÜSIB Miks ei ole võimalik e-valimistel osaleda?

Postimehele laekus lugeja mure, et e-valimistel ei ole võimalik osaleda. «Laadisin veebilehelt https://www.valimised.ee/ alla rakenduse ning proovisin e-valimistel osaleda, kuid programm sulgeb ennast kohe, kui alustan enda isikutuvastamisega nii ID-kaardi kui ka MobiilID-ga,» sõnas lugeja.

Lugeja sõnul mitte ühtegi veateadet ei kuvatud. «Proovinud olen mitmete erinevate arvutite, id-kaardilugejate ja operatsioonisüsteemidega, nagu windows10 ja windows11, kuid e-valimistel osaleda ei õnnestu. Kõik uuendused on arvutisse paigaldatud ning tehnilised nõuded e-valimistel osalemiseks on täidetud. Väidetavalt on sama probleem esinenud ka teistel valijatel,» kirjutas mures lugeja Postimehele.