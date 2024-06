EMF traagilisest ringrajaõnnetusest: mitu halba asjaolu langes kokku

«Koosolekul analüüsiti olemasolevat infot õnnetusest ja jõuti järeldusele, et antud õnnetusjuhtumi puhul on tegemist mitme halva asjaolu kokkulangemisega. Sõitja sõitis teadmata põhjustel rajalt välja ja sattus alale, mis ei ole tavapärane väljasõiduala ja põrkas seetõttu kokku seal olnud takistusega,» selgitati postituses tagamaid.

Samas toodi välja, et kuigi mõned sõitjad on varasemalt osutanud, et väljasõidu alad võiksid olla asfalteeritud või kaetud kruusaga, ei paikne antud õnnetuskoht sellises kohas. «Raja operaator on juba alustanud ümberehitustöödega, et ilmnenud ohtlik koht likvideerida, samuti inspekteerib ringrajakomisjon järgmise paari nädala jooksul Audru ringrada ning teeb vajadusel omapoolsed ettepanekud täiendavateks muudatusteks.»