Tööinspektsioonilt päritakse kuumuse kohta

Selle nädala algul, kui äge kuumus oli leevenenud «ainult» 25 kraadini, pidi haljastaja Eve Orav päikesepaistes oma igapäevatööd tegema. «Kuumaga töötamine on väga raske, ma ei ole päikeseinimene ega kannata palavust,» ütles ta. Just praegu, kui kõik on rohelusse uppunud, on aga tema tegemiste tippaeg. «Kõige paremini saab ennast jahutada, kui teha pea niiskeks ja panna märjad riided selga,» lausus Orav.

Lahemaa looduskooli vedaja Maie Itse korraldab matku ja õuesõppe tunde. «Mina olen hobihulkur, ma ei tee seda kui tööd, rohkem enda lõbuks,» mainis ta. Aastakümneid õpetajana töötanud naine sõnas, et tegelikult on väljas toimetamine palju mõnusam kui ruumis sees. Kaitseks palavuse ja ka putukate eest soovitas ta puuvillaseid või linaseid rõivaid, mis ei liibu ümber keha. «Tähtis on, et pea ei kuumeneks üle. Hea on sall või kergest riidest müts, mida saab märjaks teha. Ja juua tuleb mõõdukalt – kulistada ei tohi, ainult suud kasta.»