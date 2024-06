Lasnamäel hakatakse taas rottide vastu võitlema

Tallinna linnavalitsuse nõunik nentis, et ehkki rotid on oluline osa looduskeskkonnast ja neil on oma kindel roll, siis nende populatsiooni kasvades ja elanike jaoks häirivaks muutudes tuleb kasutusele võtta karmimad meetmed ja tegeleda deratiseerimisega.

Viimati korraldati rotitõrjet Lasnamäel möödunud sügisel. Rotitõrje on Lasnamäel järjepidev tegevus ning seda tehakse vastavalt vajadusele ning elanike pöördumistele ka tulevikus.

Linnaosavalitsus pööras tähelepanu asjaolule, et kõik paigaldatavad tõrjekastid on tervena ohutud nii inimestele kui ka pisematele loomadele. Lisaks on iga kast eraldi märgistatud ilmastikukindla infolehega, et välistada mürgi sattumist loomade või inimeste kätte.

Deratiseerimist teostatakse järgmistel aadressidel: Lasnamäe tn 32 Linnamäe tee 1 Linnamäe tee 46 Liikuri 50 Läänemere 22 Kärberi 62 Ümera 22 Vikerlase 21 Pae silla ümbrus Virbi 2a

«Deratiseerimist korraldatakse eeskätt ohutuse tagamiseks. Kuna rotid toituvad prügikastide ümbruses või ka kompostihunnikutes leiduvatest toidujääkidest, levitavad nad hulgaliselt haigusi, nt leptospiroosi, salmonelloosi, kolibakterioosi, Well’i tõbe ja tuberkuloosi, ka võivad nad inimestele edasi kanda kirpe ja puuke ning muid ebameeldivaid putukaid,» nentis nõunik pressiteate vahendusel.

«Kui rotid satuvad elektrijuhtmeid närima, võivad nad põhjustada isegi tulekahju. Rääkimata sellest, et nad võivad nakatada ohtlike haigustega ka pere lemmikloomi.»

Linnavalitsusest rõhutati, et kõige parem viis rottide vastu on ennetus: «Rottide arvukus on sageli seotud inimtegevusega. Mida vähem on prügi tänavatel, lahtiseid ja auklikke prügikonteinereid, seda vähem tõenäoline on, et rotid asuvad sellesse kohta elama».