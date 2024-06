Raudteeülekäikudel on üha rohkem ohtlikke olukordi

«Ülekäigukohtadel on aastatel 2021-2023 toimunud kokku 82 ohuolukorda ehk napikat, kus jalakäijat lahutas kokkupõrkest reisirongiga vaid kuni paar sekundit,» ütles Elroni ohutusjuht Natali Aosaar. «Suurem osa ohuolukordadest on leidnud aset Keila, Nõmme, Tondi, Hiiu, Laagri ning Kehra ja Tapa ülekäigukohtadel. Õnnetusjuhtumeid on ülekäigukohtadel viimase kolme aasta jooksul toimunud seitse.»

Ligi kolmandik raudteeülekäikude ohuolukordadest on seotud lastega. Tänavu esimese viie kuuga on registreeritud raudteeülekäigukohtadel napikaid 17, neist peamiselt Tallinn-Keila liinil ning on toimunud üks õnnetusjuhtum.

Aosaare sõnul on viimastel aastatel vähenenud küll õnnetuste arv, kuid ohuolukordade arv on kasvusuunal. «See on tingitud nii liikluskoormuse üldisest kasvust piirkondades ja sellega seotud tähelepanu hajumisest. Näeme ka pärast ohuolukorda rongi pardakaamera pilti analüüsides, et paljud ohuolukorrad on seotud raudteed ületades kõrvalise tegevusega tegelemisega – näiteks on inimesed süvenenud oma nutitelefoni,» lausus Aosaar.

Elron kustus jalakäijaid üles olema raudteed ületades eriti tähelepanelikud, sest rongi pidurdusteekond on olenevalt ilmast 400 kuni 1400 meetrit.