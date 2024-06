Vabatahtlik reservpäästerühm alustas Aegna saarel 22. valvehooaega

Eestis on ligi 120 vabatahtlikku päästekomandot, mis toetavad kutseliste komandode tööd. Üks selline vabatahtlike päästjatega mehitatud punkt asub ka Aegna saarel, kus vabatahtlik reservpäästerühm (RPR) tagab suvehooajal saare elanikele ja külalistele ööpäevaringse juurdepääsu esmaabile, saare tuleohutuse ning hoolitseb avaliku korra eest. Suuremate pääste- või esmaabisündmuste korral on RPRi vabatahtlikud päästjad saarel esmareageerijad mandrilt abijõudude saabumiseni.

Komandos peab valvet minimaalselt kolmeliikmeline meeskond, mille liikmed tunnevad hästi saare looduslikke olusid ning rajatisi, on saanud vabatahtliku päästja II astme koolituse ning on võimelised andma esmaabi. Igapäevaste ülesannete hulka kuuluvad lisaks kutsetele reageerimisele, varustuse hooldamisele ning õppustele ennetustöö ning patrullringid, mille käigus kontrollitakse muu hulgas tuleohutust. Komandohoone asub mugavalt sadama läheduses, mis annab hea ülevaate saarele saabuvatest ning lahkuvatest külalistest, ning pakub võimalust nendega suhelda ja anda nõu saarel liikumiseks ja näiteks ohutuks lõkke tegemiseks. RPR-l on alates 2023. aastast ka uus päästepaat, millega vastavalt koolitatud vabatahtlikud merepäästesündmustele saavad reageerida ning vajadusel meditsiinilist transporti osutada.