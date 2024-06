Riigipea võttis vastu Araabia Ühendemiraatide, Albaania ja Peruu suursaadiku volikirjad

Riigipea kõneles suursaadikutega kahepoolsete suhete arendamisest ja sellest, kuidas lahendada konflikte maailma eri paigus. President Karis ütles suursaadikutele, et Eesti jaoks on tähtis toetada Ukrainat ja aidata tal sõda võita ning tagada maksimaalselt laialdane rahvusvaheline osalus Ukraina rahuvalemi tippkohtumisel Šveitsis. Samuti tuleb teha jõupingutusi, et leida lahendus konfliktile Gazas.

Riigipea peatus ka arengutel ÜRO-s ja selgitas, miks on oluline edasi liikuda ÜRO Julgeolekunõukogu reformiga. President Karis rõhutas, et tuleb edasi liikuda Ukraina pakutud rahuplaaniga, mis tagab vajaliku raamistiku püsiva rahu saavutamiseks.

Kohtumisel Araabia Ühendemiraatide suursaadikuga avaldas president Karis heameelt, et mõlema riigi ettevõtjad soovivad majandussidemete arengule hoogu anda ning loodud on ärinõukogu, mis aitab kaasa kaubavahetuse suurenemisele ja investeeringute kaasamisele. Tõuke sellele ja ka turismikoostööle peaks andma ka Dubai ja Tallinna vahelise otselennu käivitamine tänavu oktoobris. Riigipea innustas koostööle ka teadus- ja haridusvaldkonnas.

Kohtumisel Albaania suursaadikuga kinnitas president Karis Eesti toetust Albaania lõimumisele Euroopa Liiduga ja tunnustas head koostööd Albaaniaga samameelsete liitlastena NATOs ja ÜROs. «Eesti on alati olnud Euroopa Liidu laienemise ja Lääne-Balkani riikide edasise integreerimise toetaja. Loodame, et teil ei kao innukus reformidega jätkata, et liitumisprotsessi kiirendada,» ütles president Karis. «Kinnitan veelkord, et oleme valmis aitama kõikjal, kus saame Albaania Euroopa Liiduga lõimumise teel.»