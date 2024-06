Näljane haug haukas ujujat jalast

Ka ihtüoloog Einar Kärgenberg tähendas, et teinekord võib juhtuda tavapäratu siis, kui nähtavus on halb ja kala ei pruugi aru saada, millega on tegu. «Kui kala oma eksimusest aru saab, siis üritab ta eemale ujuda. Ei ole niimoodi, et kala teadlikult inimest ründab,» lausus Kärgenberg.



Näljane kala võib instinktiivselt hammustada asja, mida ta peab saagiks. Foto: Elmo Riig

Haugi hambad on teravad ja tema hammustus mürgine. Foto: Peeter KÜmmel

Haug on väga maitsev

Lääne-Virumaal Lobi külas elav filmimees ja rannakalur Kristjan Svirgsten ütles, et pole kuulnud, et haug kedagi niisama heast peast hammustaks. «Samas, kui sa varbaga vehid vees, näiteks krooli ujudes, siis võib ta ekslikult selle kalaks lugeda küll,» lausus Svirgsden. Mehe kinnitusel on haugil rammu üsna tublisti. «Tal on jube jõud. Kõige suurem haug, mille mina olen kätte saanud, oli 9-kilone ja see oleks mu paadi ära lammutanud. Ta oli võrgu sees ja lükkasin veel paadis pingi alla, kuid jõud oli ikka kohutav. Tundus, et suurem kui lambal,» meenutas ta jõukatsumist kalapurakaga.



Mis kala on haug? «Meeldiv prügikala, kes maitseb hästi. Kartma teda küll ei pea, ta on selline vetehunt või vetesanitar, kes hoiab olukorda kontrolli all. Meil on võõrliik – Kaug-Ida unimudil – võimust võtmas, aga haug hoiab korra majas. Kui teda seal ei ole, siis võib juhtuda, et unimudil sööb teised tiigist välja,» rääkis Kärgenberg.



Seinale riputatud haugipea. Foto: Marko Saarm