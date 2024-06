Tippjuhtide majandushuvid: suurepalgaline õpetab teisi kokku hoidma, asekantsler pakub majutust

Riigiametnikest ja -ettevõtete juhtidest teenis mullu suurima tulu, 211 557 eurot, Andrus Durejko, kes on 2023. aasta aprillist Eesti Energia juhatuse esimees.

Eesti Energia juhti ei tasu talle makstavale suurele palgale vaatamata kadestada, kuna tal tuleb otsida tasakaalu üsnagi vastuoluliste soovide vahel ja tule all on ta pidevalt, leiab Ida-Virumaa ajaleht Põhjarannik («Nädala kuju. Andrus Durejko» 9.03.2024).

«Eesti Energialt oodatakse varustuskindlust, odavat elektrit, palju hea palgaga töökohti ja keskkonnajalajälje nulli viimist, ning lisaks tahab riik saada võimalikult palju maksutulu ja omanikuna ka prisket kasumit,» märgitakse artiklis. Viimati tuli tal selgitada jahmatavat uudist, et Eesti Energia kirjutas põlevkivielektrijaamade väärtusest 628 miljonit eurot korstnasse, mis viis kogu kontserni kahjumisse.

Durejkol endal paistab vähemalt Eesti Energia tütarettevõttesse usku olevat, tal on omandatud Enefit Greeni 1000 aktsiat. Üleüldse on ta kõva investeerija – Durejkol on üle 20 ettevõtte aktsiaid ja võlakirju.