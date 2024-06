Metsavana: ärge heitke meelt, soojad suvepäevad tulevad taas

Prognoosi kohaselt on vihmahood täna tõenäolised, seda enim Pärnu-Rakvere joonest lääne pool, sest meieni on jõudnud Skandinaaviast madalrõhuala. Nädalavahetusel laieneb see üle kogu Eesti. Õhutemperatuur on öösel 6..10, rannikul kuni 14 °C, päeval jääb vahemikku 13..19 °C.

Oodata on tugevaid sajuhooge ja äikest. Metsavana sõnul on äike tihe külaline terve suve vältel.

Metsavana rõõmustab inimesi, kes päikest igatsevad, sest juuni teine pool on rannailmaks sobiv. Pärast 15. juunit kõrgrõhkkonna tugevnemisel sajuhood hõrenevad ning ilm muutub kuivemaks ja soojemaks. Ometi aga tõdeb Metsavana, et juuni on suvekuudest kõige kehvem.

Võib loota, et jaanipäeval on ilm soe ja rahulik, kuid metsavana sõnul võib juhtuda, et mõnel pool Eestis tuleb vihm jaanilõkkeid kimbutama.