GALERII «Sööme gümnaasiumi välja»: Jüri gümnaasiumis püstitati täna Eesti pikima küpsisetordi rekord

Kooli toitlustusjuht Gert Reisner ütles Postimehele, et neljakihiline Eesti pikim küpsisetort valmistati 20 000 ruudukujulisest küpsisest, kõik toorained kaalusid kokku 450 kilogrammi, ja mis põhiline, tort oli 25 meetrit pikk. Kuigi esialgu plaaniti torditegemiseks kolm tundi, siis tegelikult valmis see kiiremini. «Õpilased tulid kõik kohale, mitte keegi ei jäänud tulemata, tõesti äärmise usinusega nii tublilt tegid,» sõnas Reisner. Valmistamisprotsessis osales tema sõnul ligi 200 inimest – õpilased, õpetajad ja näiteks ka Rae vallavalitsuse liikmed.

Ideid, mida gümnaasiumiosa sulgemise tähistamiseks teha, arutati Reisneri sõnul juba talvel. «Mida me siis teeme, kas tellime tordi ja sööme ühiselt torti? Lõpuks jõudsime arusaamale, et korduvalt on torte tellitud. Teeme parem ise ja midagi sellist, mida Eestis pole enne tehtud,» kirjeldas ta. Koolis toimunud projekti pealkirjaks sai «Sööme gümnaasiumi välja», mille idee algataja oli kooli õppejuht, kelle arvates, pidi kindlasti sellisel ettevõtmisel ka nimi olema.