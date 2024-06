Kohanemisaeg saab läbi: Ukraina põgenikud jäävad maakonnaliinidel ilma tasuta sõiduõigusest

Minister Piret Hartman ütles ERRile, et kuna ukrainlastel on samaväärsed õigused Eesti kodanikega saada sotsiaalseid garantiisid ja erinevaid toetusi, siis otsustati, et põgenikke peaks ka ühistranspordis käsitlema nagu enda kodanikke.

«Teatud aastatel oli loomulikult põhjendatud see, et inimesed tulevad siia sõjapakku ja me pakume neile maksimaalseid leevendusi, et nad saaksid end sisse seada,» lausus Hartman ja lisas, et selline periood on kestnud juba mitu aastat ning ühiskond on teinud kõik selleks, et põgenikud saaksid tööle ja leiaksid endale elukoha.