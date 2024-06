TAUST Eesti teedel käivad metsloomade armutud tapatalgud

Kevad on toonud ridamisi teateid autode otsasõidust loomadele, mis on lõppenud raskete tagajärgedega ka inimestele. Varasemate aastate andmed nende õnnetuste kohta näitavad, et paraku pole võimalik palju ette võtta, kui ulukid näivad veendunud, et peatee on alati neil.