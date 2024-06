Suri staažikas riigiametnik Piret Lilleväli

Lilleväli alustas oma tööelu emakeele ja kirjanduse õpetajana Tallinna 24. keskkoolis, ent enamiku oma karjäärist teenis ta Eesti riiki. Riigikantseleis, majandusministeeriumis, sotsiaalministeeriumis, siseministeeriumis ja kliimaministeeriumis juhtis ta erinevaid valdkondi ja suuri projekte. Ta on aastate jooksul töötanud mitmel avaliku teenistuse tippjuhi ametikohal.

Riigikantselei mälestab Lillevälja sõnadega, et kõigis oma ametites ja ülesannetes oli ta hinnatud juht ja kolleeg, alati sõbralik, nooruslik ja särav, energiline ning pühendunud. Ta on andnud märkimisväärse panuse Eesti arengusse ja rahvusvahelisse koostöösse ning tema tööd on kõrgelt tunnustatud.