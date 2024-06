On viimane aeg küsida, mida see sinine lipp ülepea tähendab. Veebileht sinilipp.ee vastab tähelepanust liigutanuna: «Sinilipp näitab, et kohalik omavalitsus või ranna haldur on teinud kõik endast oleneva, et täita kõrgeid kriteeriume nii vee puhtuse, keskkonnaalase teavituse, ohutuse kui keskkonnahalduse osas. Sinilippu taotlev rand peab olema juurdepääsetav kõigile, olenemata nende vanusest, soost, poliitilistest vaadetest või religioonist.»