Mis on magusam kui uni?

Noorukieas nihkub sisemine kell umbes kaks tundi õhtuse aja poole – see tähendab, et keha hakkab unehormooni tootma hiljem, umbes kella 23 paiku. Varahommikuse ärkamise teeb aga piinavalt raskeks see, et melatoniini tase on veel kõrgel. Pole siis ime, kui esimesse tundi hilinetakse.

Foto: Filmikaader