Vargad himustavad elektrirattaid ja elektritõukerattaid

Rattahooaeg veereb täie hooga ja jalgrattad on taas varaste huviorbiidis. «Meile on silma jäänud, et lisaks ratastele varastatakse ka elektrirattaid ja elektritõukerattaid. Eraldi statistika meil selle kohta puudub, kuid laekunud avalduste järgi on seda näha,» ütles Põhja prefektuuri politseikapten Kaido Atspol.