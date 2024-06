Politseinik kasutas teenistusrelva mehe suhtes, kes ähvardas ja tegi avalikus ruumis relvaga laske

Hiljem selgus, et mees ähvardas inimesi ja tegi laske stardipüstolist Blow, mis näeb välja täpselt samasugune nagu päris tulirelv. «Politsei reageerib relvaga sündmustele alati suurte jõududega ning resoluutselt, kuna visuaalselt ei ole võimalik eristada, kas tegemist on relvataolise eseme või tapva relvaga. Lähtume alati sellest, et inimese käes võib olla tulirelv ja meie peamine eesmärk on tulistaja võimalikult kiiresti kahjutuks teha. Ehkki tulirelva kasutamine on alati politseinike kaalutletud otsus ning seda ei tehta kunagi kergekäeliselt, tuli sel korral tuli politseinikel siiski teenistusrelva kasutada, kuna mees ei allunud korraldustele ja oli teistele ohtlik,» selgitas Kliimant.