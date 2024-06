USA senaatori sõnul on aeg hävitajate F-16 üleviimiseks Ukrainasse

«Jah, ma toetan ukrainlaste väljaõpet Ühendriikides ja teiste lääneliitlaste juures. Relvatarnete hilinemise ja Valge Maja tegevusetuse tõttu oleme algusest peale niiöelda hoo maha võtnud. Bideni administratsioon ei kehtestanud koheselt Venemaa vastu sanktsioone ja ei andnud Ukrainale varakult relvi Putini ohjeldamiseks. Nüüd on meil võimalus see sõda niiöelda lähtestada, sest nüüd neil on relvad,» rääkis Graham televisioonis.

Senaator rääkis ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi soovist, et USA otsiks Venemaa varasid üle maailma ja annaks need Ukrainale abistamaks võitluseks Venemaa sissetungi vastu.

«Me peaksime saama jälile Venemaa varadele kogu maailmas. Võtke raha Venemaa varadest ja fondidest ning andke see Ukrainale. Euroopas on Venemaalt vähemalt 300 miljardit dollarit. Me kas aitame Ukrainat või mitte. On aeg anda neile ka hävitajad F-16 ja kaugmaamaa suurtükivägi, et oleks võimalik tabada sihtmärke Venemaal. Ajage taga Putini varasid üle maailma. Minge rünnakule. Arvan, et suvel saab Ukraina oma sõjalise impulsi tagasi,» jagas senaator oma seisukohta.