Zelenskõi rääkis uutest sammudest Ukraina armee tugevdamiseks

Zelenskõi märkis, et praegu on pea igapäevaselt Pokrovski sektor rinde raskeim osa, kus Vene armee avaldab suurimat survet.

Riigipea tänas kõiki Ukraina kaitseväe sõdureid, kes hävitavad seal vaenlast. Samuti kõiki Ukraina sõdureid ja komandöre, kes annavad endast parima, et hoida Ukraina positsioone ja aidata kamraade naaberpositsioonidel.

«Me teeme kõik endast oleneva, et teil ja kogu meie armeel oleks rohkem relvi, rohkem varustust ja moodsamaid süsteeme. Me valmistame ette uusi samme, et Ukraina saaks ennast tõhusalt ja kindlalt kaitsta,» lubas president.