Emori valimiseelne uuring eksis enim Isamaa osas

Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog ütles tulemusi kommenteerides, et enne valimisi tehtud uuringud näitasid Eesti kodanike suuremat soovi osaleda valimistel ja seda ka muust rahvusest kodanike puhul.

«Aktiivsus valimistel kujunes oodatust mõnevõrra suuremaks. Uuringud näitasid ka Isamaa tulemuse sõltuvust kodanike aktiivsusest. Isamaa toetus oli suurem passiivsemalt meelestatud kodanike hulgas. Valimiste tulemustest on näha, et Isamaal õnnestus neid hästi motiveerida valima tulema,» rääkis Voog.

«Tavapäraselt on eelnevate valimiste eel viimaste valimiseelsete nädalate reklaamipanustes selgelt eristunud Reformierakond, kes seekord jäi Isamaa varju,» lisas ta.

Kahe viimase rahvusringhäälingu tellitud ja Kantar Emori läbi viidud uuringu alusel sai laupäeval tehtud prognoos, et Reformierakond saab 20 protsenti häältest, sotsiaaldemokraadid 19 protsenti, Isamaa 18, EKRE 16, Keskerakond 12, Parempoolsed kuus, Eesti 200 neli, KOOS kolm, Rohelised ühe ja üksikkandidaadid ka ühe protsendi. Tegelikud tulemused on uuringu tulemustele lähedased, suurim on erinevus Isamaa puhul.