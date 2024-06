Jüri Ratas: tõenäoliselt võtab Kõlvart mandaadi Euroopasse vastu

Ratas ütles Keskerakonna valimistulemuse kohta, et «partei võttis koha ära ja sellega on nina vee peal». Seda, kas Kõlvart läheb Euroopasse Ratas enda sõnul ei tea. «Ma ei ela temaga koos, kuid tunnetus ütleb, et läheb,» arvas ta.

«Mu tunnetus ütleb, et ta võtab selle koha vastu. Väga imelik oleks kui ta seda mandaati ei võtaks. Keskerakonda ootab ees ilmselt erakorraline kongress, sest ma ei usu, et erakonda on võimalik edukalt Euroopast juhtida,» selgitas Ratas.

Ratas lisas, et Reformierakonna läbikukkumine on märgiline ja tegemist on Kaja Kallase kaotusega. «See, et Andrus Ansip lükati valimisnimekirjast välja oli vale otsus. Ühe mandaadi kaotus on seotud selgelt sisepoliitiliselt valede otsustega,» nentis ta.

Ratas kinnitas, et ta kavatseb lisaks Euroopa Parlamendi tööle jätkata tööd ka Tallinna volikogus. «Kavatsen Tallinna volikogus jätkata. Selliseid näiteid on küll, näiteks Urmas Paet,» märkis ta.