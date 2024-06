Tsahkna: suvel tuleb ilmselt valitsuse vahetus

Tsahkna tunnistas, et Euroopa Parlamendi valimiste tulemus erakonna jaoks oli nõrk. «Oli nõrk ja ega see mingi üllatus ei olnud ka,» nentis ta.

«Praegu ongi õige aeg mõelda, mis on valesti läinud ja kuidas edasi minna,» nentis Tsahkna.

Tsahkna sõnul ei kavatse ta erakonna esimeheks uueks perioodiks kandideerida. «Erakonna esimehel on alati vastutus. Mina võtsin juhtimise üle mullu novembris, kui Kristina Kallas ei olnud nõus seda võtma. Ütlesin, et võtan juhtimise üheks perioodiks,» kinnitas ta.

Samas arvab Tsahkna, et Eesti 200-l on roll Eesti poliitikas kindlasti olemas.

«Ma ise arvan, et näeme sel suvel valitsuse vahetust. Mul on selline tunne. Kuidagi hästi loogiline on see,» ütles Tsahkna.