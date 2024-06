Kaja Kallas: volinikuks asumise ettepanekut ei tehta ükskõik kellele

«Kui räägime tipu kohtadest, siis Eestil ei ole kunagi olnud sinna asja. Seal otsustatakse konkreetne inimene. See on suur tunnustus nii Eestile kui mulle, et absoluutselt igal pool minu nimi läbi käib. Sellist asja ei ole mitte kunagi varem olnud,» rääkis Kallas.

«Volinike määramine on ees augustis, pärast seda kui Euroopa Komisjoni president on saanud mandaadi. Eks me peame neid asju erakonnas arutama,» rääkis ta.

«Kui selline ettepanek tehakse, mis on äärmiselt ebatõenäoline, aga kui tehakse, siis ma loomulikult pean seda ettepanekut väga tõsiselt kaaluma, sest seda ei tehta ükskõik kellele, vaid mulle isiklikult,» ütles Kallas ja lisas, et sündmustest ei maksa siiski ette rutata.

Andrus Ansip märkis esmaspäeval «Vikerhommikus», et ta ei usu, et Kaja Kallas seda kohta saab, sest varasematel aastatel on see koht antud alati ootamatule kandidaadile.