Kaks EKRE juhatuse liiget sõnasid erakonna pühapäevaõhtusel valimispeol Postimehele, et Peeter Ernitsa väide vastab tõele, nagu oleks partei aseesimees Mart Helme öelnud juhatuse koosolekul, et Vladimir Putin peab Ukrainas püha sõda ja ta toetab seda. Samas oli kaks juhatuse liiget, kes kas kahtlevad sellistes väidetes või lükkasid need ümber.