President Karis nimetas ametisse seitse uut kohtunikku

Kohtunikke ametisse nimetamise puhul õnnitledes märkis president Karis, et kohtuniku amet on auväärne ja vastutusrikas, nõudes mitte ainult põhjalikke juriidilisi teadmisi, vaid ka laitmatut eetikat, tasakaalukust ja empaatiavõimet. «Olen kindel, et täna ametivande andnud kohtunikud on valmis kaitsma õigusriigi põhimõtteid, olema oma otsuste tegemisel erapooletud ja vajadusel neid selgitama,» rääkis riigipea.