Peapiiskop Viilma Istanbulis: kinnitasime metropoliit Stefanusega, et Eesti kristlaste peamiseks sooviks on seista rahu ja üksmeele eest

«Laupäeval oli mul võimalus külastada Konstantinoopoli, tänase nimega Istanbuli, olulisemaid kristlikke pühapaiku. Olin nii 4. sajandil ehitamist alustatud Chora kirikus, mis mõne aasta eest taas Türgi presidendi initsiatiivil Kariye mošeeks muudeti, nagu ka Hagia Sophia katedraalis, mis on samuti nüüd mošeena kasutusel, varem käinud,» ütles Viilma, lisades, et avastus oli tema jaoks Blachernae Jumalaema kirik, mis esialgsel kujul rajati juba 4. sajandil keisri palee vahetusse lähedusse ning on seotud mitme neitsi Maarjaga seostatud imega. «Tänases kirikus on ka tervendava veega allikas, mille vett palverändurid saavad endale kaasa ammutada,» ütles ta.