Töötuna on arvel 3246 Ukraina põgenikku

Kokku on alates 2022. aasta 14. märtsist töötuna arvelolek lõpetatud 26 077 Ukrainaga seotud rahvusvahelise kaitse saajal, neist 18 222 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukraina põgenikest on 56,9 protsenti tööd otsimas Harjumaal. Harjumaale järgnesid 13,5 protsendiga Ida-Virumaa ning 10 protsendiga Tartumaa.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 75,4 protsenti naised ning 24,6 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on töötutest 14 protsenti 16–24-aastased, 72,6 protsenti 25–54-aastased ning 13,4 protsenti rohkem kui 55-aastased.