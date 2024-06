Ukraina president Zelenskõi saabus Saksamaale

Zelenskõi ise teavitas sotsiaalmeedias, et osaleb Ukraina taastamise konverentsil. Samuti peab riigipea kõnelusi liidukantsler Olaf Scholzi, Saksamaa presidendi Frank-Walter Steinmeieri ja Saksa parlamendi Bundestagi presidendi Bärbel Basiga.

«Konverents toob kokku valitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, et aidata Ukrainat. Venemaa õhuterrori kontekstis on meie peamiseks prioriteediks kiireloomulised lahendused Ukraina energeetikale. Räägime Olaf Scholziga edasise kaitsetoetuse, Ukraina õhutõrje ja ühise relvatootmise teemadel. Koordineerime seisukohti rahutippkohtumise, Euroopa Ülemkogu tippkohtumise ja NATO tippkohtumise eel,» rääkis president.

Lisaks on Zelenskõil plaanis külastada sõjaväebaasi, kus Ukraina sõjaväelased väljaõpet saavad.

Zelenskõi lükkas varem päeval ümber teate Sumõ oblasti idaosas asuva küla vallutamisest Venemaa poolt, millest teatas Tšetšeenia president Ramzan Kadõrov. Kadõrov teatas pühapäeval, et Vene väed hõivasid Sumõ oblastis piiriküla Rõživka.

Zelenskõi kinnitas esmaspäeval, et Ukraina väed kontrollivad täielikult Sumõ oblastit ning et seal tegutsenud Vene sabotaažigrupid on hävitatud.