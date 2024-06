Linnavalitsus kinnitas ametisse Tallinna Linnateatri direktori

Kübara sõnul jätkab ta kogu meeskonnaga tööd teatri kunstiliste eesmärkide saavutamise nimel, sest kolm aastat sellel ametikohal on olnud piisav aeg, et mõista ja saada aru, kust linnateater on tulnud, kus ta asetseb praegu ja kuhu liigub. «Eelseisev suurim väljakutse on teatri juhtimine uude olukorda. Oleme selleks koos peanäitejuht Uku Uusbergiga teinud mitmeid olulisi ettevalmistusi,» märkis Kübar. «Poeetiline igatsus uue teatrihoone järele kohtub lähiaastal tegelikkusega, kus poeesia kõrval on uuenenud ja suurenenud teatrikompleksi tõttu senisest rohkem võimalusi, misläbi organisatsiooni töökorraldus vajab muutmist. Uuenenud kompleks on inspireeriv ning saab olema suurepärane paik teatrikunstile kõige paremas mõttes.»