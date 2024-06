Linnavalitsus ei hakka Hipodroomi ristmiku lahendust muutma

Abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) soovis siis, et kaalutaks veelkord võimalusi Hipodroomi ristmiku läbilaskvust suurendada. Täna ütles Järvan, et ta pole praeguse lahendusega rahul, kuid sellele vastu töötama ei hakka.

«Eelmisel nädalal üllatas kõiki uudis, et eelmine linnavalitsus oli andnud Hipodroomi arendajale suunise vähendada planeeritavaid sõiduradu Paldiski maanteel ja Hipodroomi ristmikul. Võrreldes tänasega kaob üks ühistranspordirada ära. Algses projektis oli planeeritud üks rada juurde tekitada, siis tõmmati need kaks ühistranspordirada maha,» rääkis Järvan linnavalitsuse pressikonverentsil.

Ta lisas, et suhtles ka arendajaga, kes on tellinud liikluse kohta eraldi ekspertiisi, mis näitab, et ummikud võivad pärast ristmiku rekonstrueerimist ja arenduse valmimist suureneda, sest piirkonda kolib tuhandeid uusi elanikke.

«Arendaja oli põhimõtteliselt juba eelmisel aastal projekti valmis saanud ja ootas ehitusluba, kui eelmine linnavalitsus ütles, et tehke kõik ümber. Me arutasime seda kolleegidega ja kuigi siin olid erinevad nägemused, ma ei hakka seda teemat blokeerima. Eeskätt selleks, et linn saaks näidata eeskuju, kuidas peaks erasektoriga käituma. Kui avalik sektor pidevalt oma meelt muudab, siis see ei ole proportsionaalne,» selgitas Järvan.

Tema sõnul on transpordiamet teinud ristmiku optimeerimisel väga head tööd. «Ristmiku läbilaskvus jääb põhimõtteliselt samasuguseks kui täna. Küsimus on selles, et ühistranspordiradadega oleks saanud liikluskoormust veelgi vähendada, kuid tänane otsus on teistsugune: tuleb 60 puud, 8000 sibultaime ning 16 000 põõsast ja püsikut,» ütles Järvan.