FOTOD Alar Karis: NATO peab tippkohtumisel selgelt lubama Ukraina toetamist kuni võiduni

«Ukraina tulevik ei ole geopoliitiline hall eikellegimaa, Ukraina tulevik on seotud pöördumatult NATO ja meie julgeolekusfääriga. NATO liitlaste toetus Ukrainale kestab kuni ukrainlaste võiduni ja pärast seda. See on sõnum, mille NATO peab saatma Venemaale oma Washingtoni tippkohtumiselt,“ rõhutas president. Kohtumisel arutati

Washingtoni tippkohtumise eesmärke, sealhulgas Ukraina kõikehõlmava toetamise jätkamist ja Venemaast lähtuvat julgeolekuohtu kogu Euroopale.

«Allianss on suutnud edukalt murda varasemaid kõhklusi seoses militaarabiga Ukrainale. Edasisele abistamisele ei tohiks piire seada. Kõige tähtsam on see, et meie ei tõmba endale takistusjooni, sest Kremli režiim neid ju ei sea,“ lausus Eesti riigipea. Ta rõhutas, et liitlaste abi Ukrainale on juba avaldanud mõju ja andnud kindlustunnet Ukraina kaitsjatele rindel.

«Venemaa ei võida Ukrainas, vaid lahkub sealt lüüa saanuna ega saavuta enda poliitilisi ja sõjalisi eesmärke. Ukraina liitumine Atlandi-ülese julgeolekuarhitektuuri ja Euroopa Liiduga on oluline osa Venemaa kaotusest. Teeme kõik, et kiirendada Ukraina liitumist NATO-ga,» lausus Eesti riigipea.

Karis rääkis vajadusest tihendada koostööd ka Ukraina kaitsetööstusega ning märkis, et Eesti on alustanud ühisprojekte Ukraina kaitseettevõtetega, milles on Ukrainale majanduslikku ja sõjalist kasu.