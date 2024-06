Tallinna linnamuuseumi uus hoone võib kerkida mere äärde

Abilinnapea Kaarel Oja (SDE) rääkis pressikonverentsil, et linnavalitsuse istungil arutati muuhulgas ka linnamuuseumi arengukava. «Linnamuuseumil on nii hea hoog sees, et selle arengukava põhiline väärtus on selles, et sihid said organisatsioonis endas selgemaks ja kõik läheb sama rida pidi edasi. Aga on üks tõsine mure, mille lahendamisega see arengukava keskselt tegeleb. Nii nagu teistelgi muuseumidel Eestis, on ka linnamuuseumil mure, kuidas oma museaale hoida ja säilitada. Tallinna linnamuuseumi kogudes on 170 000 erinevat museaali raidkividest fotodeni, mänguasjadest väärisesemeteni ja nii edasi,» rääkis Oja.

Aastaid on räägitud sellest, et kultuuriministeerium rajab ühel hetkel muuseumidele ühised pärandihoidlad, aga see on jutuks jäänudki. «Nüüd on meie kord. Me oleme arengukava koostamise protsessis võtnud endale eesmärgiks lahendada linnamuuseumi kogude küsimus ja leidnud sellele kontseptuaalselt teistsuguse lahenduse. Me räägime avatud kogudest või avahoidlast. Linnamuuseumi kogudes on 170 000 museaali, millest igapäevaselt on näha umbes kolm protsenti. Need on need esemed, mis on püsiekspositsioonides. 97 protsenti Tallinna esemelisest mälust on kusagil, kuhu iga päev ei pääse,» ütles Oja.