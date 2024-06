Pea iga viies eestimaalane saab nüüd oma geeniandmetega tutvuda

«Tagasisidest kumab läbi inimeste uudishimu ning soov oma tervise kohta teada saada. Olenevalt inimesest keskendub mõni rohkem haigusriskide uurimisele, mõnele pakub aga huvi geneetiline päritolu, kofeiini lagundamise või neandertallase osakaal genoomis. Mõned lausa võistlevad omavahel – kummas on rohkem neandertallast!» Metspalu lisas, et sai eile lõunalauas kokku sõbraga, kes oli vaadanud portaali ja kiitnud, et geeniteadlased on tema Saaremaa juurikale kenasti pihta saanud.