Tallinnas algab pärast jaanipäeva Lastekodu tänava ümberehitus

Tööde aja- ja tegevusplaanis on lähtutud tehnoloogilise protsessi eripäradest ning ehitaja annab endast parima, et püsida ajagraafikus ning kohalike kui ka kõigi linlaste igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Kui tekib vajadus tehnoloogilisel põhjusel teha tööd ka töövälisel ajal, siis antakse sellest kohalikele elanikele ette teada. Siiski peab arvestama, et ehitus tekitab paratamatult ka müra ja tolmu. Vahetult ehitusalal paiknevad korteriühistuid informeeritakse jooksvalt liikluskorralduslike muudatuste puhul ja ka prügiveo korraldusest.

Kõigepealt ehitatakse ümber maa-alused trassid. Tänavu on kavas kommunikatsioonide ehitus Lastekodu tänava Liivalaia ja Odra tänava vahelisel lõigul. Lõigul Odra tänav-Masina tänav-Tartu maantee jätkatakse trassitöödega järgmise aasta alguses. Tööd hõlmavad sooja- ja kaugjahutustorustiku paigaldust, uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist, elektri- ja sidetrasside ehitust ning gaasitrasside kaitsmist ja ehitust. Sõidu- ja kõnniteede ning jalg- ja jalgrattateede ümberehitamine on kavandatud järgmisse aastasse.

Muudetud liikumisteega bussiliinide peatustesse paigaldatakse infomaterjalid. Kõigil ümbersõidule suunatud liinidel on tagatud ümberistumisvõimalused lähimates ühistranspordi peatustes. Ümbersõidul olevatel liinidel võib esineda hilinemisi ning kesklinna piirkonnas võib pikeneda jalgsikäigumaa pikkus peatustesse. Sõiduplaanid, reisiplaneerija, liinide liikumisteed ja peatused on leitavad ehituse alguseks veebilehelt transport.tallinn.ee.

Tänavat ehitab ümber AS TREF Nord ja Magma AS Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. Ehitusobjekti järelevalvet teeb TPJ Inseneribüroo OÜ. Ehitustööd maksavad ligi 14 miljonit eurot, millest ligi 3,5 miljonit kaasrahastab vee-, sadevee- ning kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi ning kaugkütte ja -jahutuse trasside rajamisel 5,16 miljoni ulatuses AS Utilitas Tallinn. Tööde tähtaeg on järgmise aasta 23. november.