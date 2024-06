Tuumajaama tasuvus pole kindel, kuid masinavärk läheb käima

Eelnõu toetub tuumaenergia töörühma raportile, milles on kriitikute sõnul augud ja hoiatusmärgid, kuid asi liigub täistuuridel edasi. «Tuumaenergia töörühm ei analüüsinud, kas meile on tuumajaama vaja või kas see kasulik on, sotsiaalmajanduslikke ja julgeolekuriske pole sisuliselt hinnatud,» märgib riigikogu keskkonnakomisjoni liige Tiit Maran (SDE).