Sandor Liive nipid: kuidas riigi raha lendu lasta ja siis käsi laiutada

Kaotuse ulatus on jõudnud kohale alles nüüd, kui Eesti Energia hindas 610-miljonilise Auvere elektrijaama väärtuse 12 korda alla, vaagub hiigellaenude all ning tunnistab, et USAs on kõrbenud investeeringuid 65 miljoni euro eest. Rääkimata väiksematest fopaadest, näiteks viie miljoni suunamisest Eesti Energia nõukogu liikme, skandaalse ärimehe Rein Kilgi pankrotipessa. Või et Eesti Energia majas tagaselja «Kass Basilioks» kutsutud rahvusvahelisele finantsnõustajale Dominic Freeleyle maksti kokku ligi 20 miljonit eurot nõuannete eest, milles oli katastroofi hõngu. Pressiti ka börsile minemist, millele valitsus ainukesena pidurit tõmbas.