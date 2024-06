Tallinn rajab Mustamäele teenusmaja

Maja arhitektuurne lahendus on funktsioonist lähtuvalt ratsionaalne ja lihtsa vormiga, kuid toob ümbritsevasse keskkonda värskust ja eristub kõrvalasuvatest punase tellisfassaadiga elamutest. U-kujulise põhiplaaniga hoone moodustub kahekorruselisest põhimahust ning kaheksa- ja kuuekorruselisest tornist, mis on tumerohelist, helerohelist ja valget värvi, et vältida võimalikku massiivset mõju. Sisearhitektuuris kasutatakse samu materjale ja tonaalsust, et luua terviklik ja äratuntav keskkond. Trepikodade ja üldalade kujundus on ühtne, kuid mõlemal tornil on oma eristav detail.