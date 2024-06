Kaitseministeerium tahab luua vabatahtliku teenistuse

Pevkur sõnas pressiteate vahendusel, et vabatahtliku teenistuse loomisega soovitakse anda võimalus reservis olevatele inimestele veelgi enam panustada riigikaitsesse.

Eelnõu teeb ka ettepaneku kaotada piirang tegevteenistuses olles tegevteenistuspensioni maksmiseks. Kaitseressursside ameti peadirektori Anu Rannaveski sõnul on riigikaitse kõige suurem väärtus on inimesed.

«Peame hoidma inimesi, kes ise on teeninud riiki pikalt, ent kellesse ka riik on panustanud pikalt. Seetõttu oleme pikalt analüüsinud võimalusi, kuidas kaitseväelasi ka pärast pensioniõigusliku staaži täitumist riigikaitses edasi hoida ja parima võimalusena näeme selleks piirangu kaotamist, mis ei luba tegevteenistuspensionit saaval isikul olla samal ajal tegevteenistuses,» ütles Rannaveski.

«Näeme, et viimastel aastatel on suurenenud tegevteenistuspensionile siirdumine, sest 1990ndatel teenistusse asunud jõuavad tegevteenistuspensioniikka ning otsustavad lahkuda teenistusest enne piirvanuse – olenevalt auastmest 55-65 eluaasta vahel – täitumist. Muudatusega saaksime kaitseväes teenistust jätkavatele rohkem kui 50-aastastele tegevväelastele maksta ka tegevteenistuspensioni, mis on oluline tagamaks piisaval hulgal ning vajaliku sõjaväelise väljaõppe ja teenistuskogemusega tegevväelaste olemasolu,» selgitas ta.