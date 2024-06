Kuidas teist Jaak Valgega said erakonna lõhkujad?

Mina ei olegi seda tahtnud lõhkuda, vaid olen tegelenud vaid selle ülesehitamise ja hoidmisega. Olen ise olnud EKRE asutajaliige. Meie ettepanekud esimehele on kantud sellest, et EKRE-t tugevdada ja parandada meie võimalusi saada valitsusse, sest muidu ei saagi oma eesmärke ellu viia. Kõik on kinni ühe perekonna ja isiku piiramatus võimuhimus.