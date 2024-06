EKRE aukohtu esimees Raul Kivi ütleb, et eilsed ja tänased uudised – EKRE liikmete väljaviskamised või lahkumised – on pika protsessi tulemus. Lühidalt öeldes, üha autokraatsem juhtimine ja erakonna tsentraliseerimine. EKRE aukohtu juhina häirib Kivit eriti see kuidas viimastel kuudel on EKRE juhid rünnanud aukohust ning lõpuks läinud aukohtu likvideerimise teed.

Kivi kirjeldab, et asi sai alguse sellest, et aukohus tegi EKRE riigikogu liikme Kert Kingo osas «valeotsuse», tähenduses et Kingo ei saanud aukohtult mida soovis. «Sellepeale kaebas Kingo minu peale aukohtusse ehk sisuliselt kaebas Kingo aukohtu otsuse aukohtusse,» räägib Kivi.

Kivi sõnul polnud kuidagi võimalik leida lahendust erakonna sees. «Pöördusin juhatusse. Vastust ei tulnud,» meenutab Kivi «Martin ühel hetkel ütles, et sina Raul pole adekvaatne.»

Vastuseis ei leevenenud, vaid hoopis eskaleerus. EKRE aukohtu liikmed oli ebameeldivalt üllatunud kui EKRE volikogu esimees Mart Kallas teatas mai keskel ajakirjanduse vahendusel, et aukohus läks laiali et ühel aukohtu liikmel on alkoholiprobleem, teine lahkus erakonnast. «Aukohus ei läinud laiali. Olime šokeeritud sellest avaldusest. Solvamine ja laimamine,» ütleb Kivi. Aga jälle, Kivi sõnul lahendust ei tulnud ja normaalsel viisil suhelda ei saa. «Tahaksime tsiviliseeritult omavahel erimeelsusi lahendada, ei pea kohe meediasse minema. Kuid ühel hetkel ei saa enam teisiti, sest erakonna sees ei lasta suhelda, blokeeritakse.»

Viimane piisk karikasse on plaan aukohus sisuliselt likvideerida. Pühapäevane EKRE kongress peaks selle heaks kiitma, aga kõikide märkide järgi asi sinnapoole liigub. «Aukohus on üks erakonna sisedemokraatia lülisid. Kui nüüd sisuliselt erakonna juhatus võtab aukohtu rolli endale, siis on jälle samm tsentraliseerimise ja autokraatia suunas.» Enda tuleviku osas pole Kivil illusioone: «Arvan, et mind visatakse välja või lahkun ise.»